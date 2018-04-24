Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Россия и Китай сделают совместное заявление по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

«Москва и Пекин подготовили проект заявления в поддержку совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник в Женеве заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что выступая на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), российский дипломат предложил участникам принять подготовленное заявление.

«Настаиваем на том, что продолжение добросовестного и полноохватного выполнения СВПД и резолюции 2231 совета безопасности ООН всеми без исключения сторонами отвечает интересам всего мирового сообщества. Со своей стороны продолжим выполнять наши обязательства по плану действий, пока это делают другие», — заверил В. Ермаков.

Напомним, в июле 2015 года Иран, а также 5 постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран из-за его ядерной программы в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции.

Президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Тегераном ядерного оружия, а лишь отсрочила его. В январе 2018 года американский лидер заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные на переговорах с европейскими странами. Представитель американской администрации сообщал в конце апреля, что США, Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в СВПД, но окончательного решения пока не найдено.

Ранее сообщалось о том, что западные участники ядерной сделки намерены угрожать Ирану новыми санкциями из-за его агрессивной риторики и ракетных испытаний. Кроме того, страны Запада отметили, что будут по-новому интерпретировать некоторые пункты сделки, тогда как сами условия СВПД будут соблюдены.