Для решения аральской проблемы Кыргызстан должен разморозить свое участие в МФСА

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Для решения аральской проблемы Кыргызстан должен разморозить свое участие в Международном фонде по спасению Арала (МФСА), сообщил заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев.

«К сожалению, есть одна проблема — Кыргызстан заморозил свое участие в Международном фонде спасения Арала, поэтому мы — все страны — сейчас стараемся работать и уговариваем Кыргызстан разморозить свое участие. Понятно, что их заморозка была связана с не очень конструктивной позицией соседних стран, руководство которых поменялось», — сказал Г.Койшыбаев на заседании в мажилисе парламента РК по вопросам состояния использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек во вторник.

При этом он отметил, что исполком МФСА, который до этого не собирался на протяжении 9 лет, в этом году провел заседание.

«Это связано было с переходом председательства к Туркменистану и к тому, что в Узбекистане изменилась ситуация, поэтому удалось провести мероприятие. Немного приоткрывается дверь к тому, чтобы аральскую проблему начинать обсуждать на всю нашу пятерку стран», — пояснил представитель МИД РК.

Также, по его словам, в конце августа планируется провести саммит МФСА на уровне глав государств.

«Впервые за много лет президенты соберутся. Вообще МФСА — единственная наша интеграционная площадка на Центральную Азию, у которой есть институализация», — заключил Г. Койшыбаев.