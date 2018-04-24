Для решения аральской проблемы Кыргызстан должен разморозить свое участие в МФСА

Новости 121 0

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Для решения аральской проблемы Кыргызстан должен разморозить свое участие в Международном фонде по спасению Арала (МФСА), сообщил заместитель министра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев.

«К сожалению, есть одна проблема — Кыргызстан заморозил свое участие в Международном фонде спасения Арала, поэтому мы — все страны — сейчас стараемся работать и уговариваем Кыргызстан разморозить свое участие. Понятно, что их заморозка была связана с не очень конструктивной позицией соседних стран, руководство которых поменялось», — сказал Г.Койшыбаев на заседании в мажилисе парламента РК по вопросам состояния использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек во вторник.

При этом он отметил, что исполком МФСА, который до этого не собирался на протяжении 9 лет, в этом году провел заседание.

«Это связано было с переходом председательства к Туркменистану и к тому, что в Узбекистане изменилась ситуация, поэтому удалось провести мероприятие. Немного приоткрывается дверь к тому, чтобы аральскую проблему начинать обсуждать на всю нашу пятерку стран», — пояснил представитель МИД РК.

Также, по его словам, в конце августа планируется провести саммит МФСА на уровне глав государств.

Ахметжан Есимов готов подрезать крылья «Самруку»? Ахметжан Есимов готов подрезать крылья «Самруку»?
4449

«Впервые за много лет президенты соберутся. Вообще МФСА — единственная наша интеграционная площадка на Центральную Азию, у которой есть институализация», — заключил Г. Койшыбаев.

Похожие материалы:

  1. Генсек ООН признал, что Совбез в существующем виде не может решить международные проблемы
  2. Способными самостоятельно зарабатывать и решать свои проблемы считает военные вузы Назарбаева
  3. Проблемы Темиртауского электрометаллургического комбината назвали прямой угрозой экологической безопасности Казахстана
  4. США и Франция считают, что глава Сирии Асад должен нести ответственность за нарушения прав человека
  5. Участие коммерческих фирм в покрытии катастрофических рисков без перестраховки назвал проблематичным Нацбанк РК

Новости партнеров

Загрузка...