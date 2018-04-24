Казахстан с Россией или против? 24.04.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 154 0 Пётр Своик о том, почему в российско-американском противостоянии союзники России ведут себя выжидательно Похожие материалы: Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией – Назарбаев Почему Казахстан воздержался при голосовании по предложенной Россией резолюции в Совете Безопасности ООН? Соглашение с Россией о контроле за продукцией военного назначения намерен ратифицировать Казахстан «Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России?». «Перезагрузка» в силовом блоке РК завершена». «Казахстанцы не верят, что через год будут жить лучше». «Казахстан являлся претендентом номер 1 на гражданскую войну» Насколько крепким и жизнеспособным окажется партнерство между Россией и Турцией?!