В Кокшетау будут сносить новые дома, построенные с нарушениями

Кокшетау. 24 апреля. КазТАГ – На заседании межведомственной комиссии стало известно о нарушениях, допущенных в сфере градостроительства и архитектуры Акмолинской области, передает корреспондент КазТАГ.

Так, по данным представителей городской прокуратуры Кокшетау, в числе таких нарушений — предоставление земельных участков с последующим изменением их целевого назначения, выдача архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) на строительство объектов без технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, выдача незаконных приказов на перепланировку квартир и др.

«На основании проставленных штампов на актах приемки и ввода в эксплуатацию 7 незаконно построенных многоквартирных жилых домов введены в эксплуатацию без наличия АПЗ и ПСД (проектно-сметной документации — КазТАГ)», — указали на одно из нарушений в прокуратуре.

Также стало известно, что 185 квартирам были присвоены номера в 10 ранее незаконно введенных в эксплуатацию домах (ул. Островского – дома 195, 197, 198/3; 8 Марта, 101; Куйбышева, 59).

По словам прокурора, указанные обстоятельства стали возможными «вследствие недобросовестного отношения к исполнению служебных обязанностей со стороны должностных лиц местных исполнительных органов областного центра, а также полного самоустранения от контрольных функций со стороны руководства акимата Кокшетау».

В этой связи прокуратурой предложено решить вопрос «о соответствии занимаемой должности руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Кокшетау» Абенова И.Ш., его заместителя Мухамбеталиевой Д.О.».

По данным надзорного органа, из всех застройщиков с соблюдением законов и правил по региону работают лишь 2 компании. Поэтому заместитель акима области Василий Крылов посоветовал гражданам быть внимательными при заключении договоров по долевому участию.

Он высказал сомнение в компетентности как руководителя отдела, так и заместителя города, в чей круг входят вопросы, касающиеся строительства жилых домов и выдачи земельных участков.

«С этого дня мы начнем активную работу со СМИ. Люди должны знать, кто и каким образом вступает во взаимоотношения с застройщиком… Все самоустранились, хотите отделаться легким испугом. Я уже предлагал главному архитектору по-мужски поступить – заявление написать и заниматься своими делами. Не нужно вводить кого-то здесь в заблуждение!» – возмутился В. Крылов.

По его мнению, если здание возведено с нарушениями, то его лучше вообще снести, ведь неизвестно, из каких материалов его построили.

«Может быть, там радиоактивные элементы, сегодня много что сдается и продается. Может, их из Семипалатинска привезли», – озвучил свои сомнения В.Крылов.

Отдельной темой был поднят вопрос рекламы о привлечении средств в долевое строительство, размещенной на баннерах по всему городу. Представитель прокуратуры адресовал этот вопрос курирующему сферу строительства заместителю акима города Ивану Юрченко.

«Сколько у нас на сегодня строится многоэтажных жилых домов в общем? Сколько из них имеют разрешение на привлечение средств дольщиков? Если никто не обращался в акимат за разрешением, почему на каждом перекрестке города висит такая реклама? Реклама о привлечении дольщиков», – обратился он к И.Юрченко и порекомендовал тому проехаться вместе с прокуратурой и убедиться в правоте своих слов.

В ответ на это заместитель акима города заметил, что вся реклама была убрана, все приведено в соответствие с законом 2-3 месяца назад.