ЕНПФ передал Т70 млрд внешней управляющей компании

Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Началась частичная передача активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) внешним управляющим компаниям, сообщается на сайте Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«В отчетном месяце (март 2018 года – КазТАГ) в портфеле ЕНПФ появились активы во внешнем управлении в размере 70 млрд тенге. Отметим, что Национальный банк изменил стратегическое распределение валютного портфеля ЕНПФ и теперь средства вкладчиков могут быть инвестированы в различные индексные фонды», — говорится в сообщении во вторник.

«По итогам проведенного тендера, первой внешней управляющей компанией стала Aviva Investors Global Services Limited, которой было передано под управление $220 млн. Здесь стоит отметить, что в активы, номинированные в иностранной валюте, вложено в общей сложности $7,5 млрд, которые и могут быть инвестированы в индексные фонды», — отмечено в информации.

Также к крупным изменениям, произошедшим в портфеле пенсионных активов за март, можно причислить увеличение средств, инвестированных в государственные ценные бумаги (ГЦБ) РК – «плюс 86,47 млрд, до 3093,74 млрд тенге, что равно 38,8% совокупного портфеля». «Средства в нотах Нацбанка РК увеличились на 25,56 млрд тенге, в гособлигациях США — на 29,8 млрд тенге, в то время как из портфеля выбыл вклад в Bank of Montreal на 78,98 млрд тенге», — уточнили аналитики.

По их данным, при разбивке портфеля ЕНПФ по секторам доля ГЦБ РК увеличилась в марте с 44% до 44,9%. Средства фонда у казахстанских БВУ выросли на Т6,64 млрд — до Т1654,81 млрд, что равно 20,8% всего портфеля. Доля ГЦБ иностранных государств увеличилась с 13,8% до 13,9%.

По данным АФК, по состоянию на 1 апреля 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ равна Т7975,51 млрд (увеличение на Т90,75 млрд за месяц и на Т200,69 млрд — с начала года). За прошлый год пенсионный портфель ПА увеличился на Т1306,48 млрд (+20,2%).

Как уже сообщалось, реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2017 год составила 0,82%.