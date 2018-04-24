Главы МИД Казахстана и Китая согласовали подготовку визита Назарбаева в КНР

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Состоялся официальный визит в КНР министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова, который провел двусторонние переговоры с членом государственного совета, министром иностранных дел Китая Ван И, сообщается на сайте казахстанского МИДа.

«В ходе обстоятельной беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий комплекс вопросов казахстанско-китайских отношений. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также двусторонним контактам на различных уровнях, в том числе по линии совместного комитета по сотрудничеству, который охватывает торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, культурно-гуманитарное и другие направления», — говорится в сообщении во вторник.

«Собеседники рассмотрели вопросы, связанные с взаимными поездками и защитой прав граждан двух стран, рациональным использованием водных ресурсов трансграничных рек», — отмечается в информации.

К. Абдрахманов отметил, что Казахстан намерен продолжить активную работу по сопряжению программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Пояса и пути» в контексте реализации транзитно-транспортного потенциала, увеличения объемов контейнерных перевозок из Китая через Казахстан в Европу и Ближний Восток.

Проявлена заинтересованность сторон в дальнейшей интенсивной реализации программы развития производственных мощностей. «Сегодня ведется работа по 51 совместному проекту на общую сумму $27 млрд, из которых уже запущены 5 проектов на сумму $158 млрд. Приоритетное значение имеет расширение номенклатуры поставок казахстанской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок», — указано в информации.

Министры также обсудили дальнейшие шаги по продвижению сотрудничества в области инвестиций, энергетики, финансов, приграничной торговли, повышению эффективности деятельности МЦПС «Хоргос».

В 2017 году Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Доля КНР в общем объеме товарооборота нашей страны с другими государствами составила 17,4%. Объем двусторонней торговли достиг $10,5 млрд, увеличившись на 32,6%.

Главы внешнеполитических ведомств также провели углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Сирии и Афганистане. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в многосторонних структурах, в том числе в ШОС, СВМДА и ООН.