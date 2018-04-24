Офис национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании может появиться в Астане

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров встретился с постоянным секретарем министерства юстиции Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричардом Хитоном, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего правового сотрудничества, необходимости объединения усилий в борьбе с преступностью и заключения соглашений о выдаче и передаче осужденных.

«К.Кожамжаров предложил Р.Хитону рассмотреть возможность открытия офиса национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании в Астане», — говорится в сообщении во вторник.

Подчеркивается, что для Астаны является важным изучение британского опыта «в сфере борьбы с терроризмом и киберпреступностью, возврата активов и отмывания незаконно добытых средств».

В завершение встречи генеральный прокурор отметил открытость казахстанской прокуратуры для конструктивного сотрудничества в правовой сфере.