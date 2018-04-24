Генеральный директор МИА КазТАГ Асет Матаев переводится в учреждение минимальной безопасности по месту жительства

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Талдыкорган. 24 апреля. КазТАГ – Генеральный директор МИА КазТАГ Асет Матаев переводится в учреждение минимальной безопасности по месту жительства, передает корреспондент агентства.

Алматинский областной суд принял решение о переводе А. Матаева в учреждение минимальной безопасности по месту жительства. Этим же постановлением отменено решение Капчагайского городского суда, который ранее отказал в смягчении меры наказания.

При этом областной суд учел то, что А. Матаев не имеет взысканий и нарушений в условиях заключения, не нуждается в постоянном контроле со стороны сотрудников исправительного учреждения. У него вторая положительная степень поведения, кроме того, он имеет ряд поощрений и благодарностей. Также учтено то, что он предпринимает меры по погашению ущерба, поддерживает связь с семьей и тремя малолетними детьми. При этом сторона защиты обратила внимание суда на гарантийные письма ряда СМИ, которые готовы взять его на работу по месту жительства.

Напомним, глава МИА КазТАГ – журналист А. Матаев 3 октября 2016 года был приговорен к 5 годам лишения свободы якобы за мошенничество. Предъявленные обвинения им были отвергнуты по всем пунктам, вину он не признал в полном объеме. Ряд международных журналистских и правозащитных организаций посчитали уголовное преследование антикоррупционной службы и приговор суда заказным и политически мотивированным.

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