Новые автодороги к Кольсайским озерам будут строить из-за оползня

Талдыкорган. 24 апреля. КазТАГ – Новые автомобильные дороги к Кольсайским озерам могут появиться в Алматинской области из-за образовавшегося оползня, передает корреспондент агентства.

«Соответствующее поручение дал аким области Амандык Баталов. В настоящее время данное поручение находится на стадии исполнения, специалистами управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Алматинской области рассматривается вопрос. В скором времени будет принят наиболее приемлемый и оптимальный вариант обводного пути», — сообщил руководитель пресс-службы главы региона Галымурат Жукел во вторник.

Он также уточнил, что вопрос финансирования пока не решен.

«Может быть, это будет по резервным средствам, которые заложены по линии ЧС. А если сумма будет значительная, то, естественно, результат будет зависеть от решения маслихата», — сказал пресс-секретарь акима.

Напомним, что в минувшую пятницу из-за сдвига горной массы в регионе было завалено 400 м автодороги с.Саты-озеро Кольсай и 4 опоры линий электропередач, были обесточены зоны отдыха на Кольсайских озерах.