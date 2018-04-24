В более 35% случаев от прививок в Казахстане отказываются по религиозным причинам

Астана. 24 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. В 35,3% случаев в Казахстане от прививок отказываются по религиозным причинам, сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Роза Кожанова.

«В сравнении с предыдущими годами в текущем году преобладают отказы по личным убеждениям, на долю которых приходится 49,5% от всех отказов, религиозные причины – 35,3%, недоверие к вакцинам выразили 9,5%, на негативную информацию через СМИ указали 5,6%, у 0,1% наблюдалась реакция на предыдущую дозу вакцины, у 0,1% выявлена реакция у другого ребенка в семье», — сообщила она в ходе брифинга минздрава РК во вторник.

По информации минздрава, на сегодня в республике зарегистрировано 13 622 случая отказов от профилактических прививок. Чаще всего от прививок отказываются в Актюбинской области, городе Алматы, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

Как отмечает ведомство, 24 апреля в Казахстане стартует Всемирная неделя иммунизации, которая продлится до 30 апреля.

Ежегодно в Казахстане против инфекционных заболеваний прививаются около 5 млн человек, в том числе 1,3 млн детей. Охват вакцинацией против целевых инфекций составляет 95-96%, что в пределах рекомендуемого ВОЗ.

За последние 20 лет отмечено снижение заболеваемости краснухой – более чем в 4 тыс. раз, эпидемическим паротитом – более чем в 106 раз, вирусным гепатитом «B» среди населения – в 38 раз, в том числе среди детей в 317 раз. Поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости коклюшем, единичные случаи дифтерии и столбняка.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя директора департамента, эпидмониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) Айнагул Куатбаевой, в Казахстане на 24 апреля 2018 года родители 12,7 тыс. детей отказались прививать своих детей в рамках национального календаря прививок.