Ипотеку по госпрограмме «7-20-25» начнут выдавать казахстанцам во второй половине 2018 г.

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Ипотеку по госпрограмме «7-20-25» начнут выдавать во второй половине 2018 года, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Нацбанк в течение ближайших месяцев программу утвердит и планируется, что со второго полугодия уже начнет выдавать эту ипотеку («7-20-25» — КазТАГ)», — сказал Ж. Касымбек в кулуарах правительства во вторник.

При этом он пояснил, что госпрограмма «Нурлы жер» продолжит работу параллельно с новой госпрограммой.

«Программы не будут мешать друг другу. Те же самые 10% (льготная ставка ипотеки в рамках «Нурлы жер» — КазТАГ) остаются. Но она будет идти параллельно с программой «7-20-25». Поэтому каких-то кардинальных изменений нет, только в поддержку новой программы», — уточнил министр.

Однако, по его словам, в «Нурлы жер» внесут ряд изменений.

«Вносятся изменения в программу «Нурлы жер», они связаны в первую очередь с тем, что под новую программу «7-20-25» необходима дополнительная инфраструктура, коммуникации, дороги, свет, газ, вода и т.д. Поэтому планируются дополнительные работы по подведению этой инфраструктуры. Будут запланированы расходы на дополнительную инфраструктуру под новое строительство. То есть государство предоставляет инфраструктуру, а бизнес строит», — заключил министр.

Как сообщалось, в предложенной главой государства программе «7-20-25» смогут принять участие все граждане Казахстана, имеющие стабильные доходы в тенге. Основные условия программы: ставка вознаграждения – не более 7% в год; первоначальный взнос – не более 20%; срок кредита – до 25 лет.

Напомним, по словам главы Национального банка Данияра Акишева, программа рассчитана на первичное жилье. В дальнейшем будет рассмотрена возможность включения в программу вторичного жилья. Максимальный размер ипотечного займа по программе будет дифференцирован в зависимости от региона, что обусловлено различием уровня цен на жилье.

Ипотечные жилищные займы по программе будут предоставляться исключительно в тенге. «При этом банки в рамках программы не будут взимать какие-либо комиссии и сборы, связанные с получением и обслуживанием ипотечных займов», — сообщил Д.Акишев.