Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Ремонт тепловых сетей в Алматы начнется в мае и завершится уже в августе, сообщает пресс-служба акима города.

«В Алматы этим летом реконструируют более 12 км тепловых сетей. На данный момент ведутся подготовительные работы, а уже с 10 мая начнется сегментное ограничение движения автотранспорта на семи улицах города. В ходе расширенного совещания по вопросам предстоящего ремонта инженерных сетей аким Алматы Бауыржан Байбек поручил обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение для горожан, в том числе посредством организации временных схем», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Уточняется, что модернизация тепловых сетей в этом году запланирована на улицах Богенбай батыра (Муканова/Айтиева), Жамбыла (Пушкина/Назарбаева), Казыбек би (Валиханова/Абдуллиных), Карасай батыра (Наурызбай батыра/Чайковского), Толе би (Варламова/Отеген батыра/Отарская), Чайковского (Карасай батыра/Толе би) и Шагабутдинова (Курмангазы/Центральный стадион).

По словам заместителя акима Алматы Алмаса Мадиева, по каждому участку составлен конкретный график работ, определены количество техники и рабочих. На всех объектах реконструкции будут установлены паспорта с информацией о подрядной организации, соответствующие дорожные знаки, ограждения и переходы для пешеходов.

Он также сообщил, что на большинстве объектов завершение реконструкции запланировано на конец июля, наиболее сложные и протяженные участки будут сданы в августе. Работы будут проводиться с обязательным благоустройством прилегающей территории.

«По итогам совещания Б.Байбек поручил управлению энергетики и коммунального хозяйства города провести обследование ранее реконструированных участков на предмет просадки дорожного полотна, которые будут восстанавливаться подрядчиками в рамках гарантийных обязательств», — отмечает пресс-служба.

Вместе с тем в 2018 году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц. В рамках алматинской реконструкции будут обновлены ряд ключевых проспектов города, в том числе Абая, Аблай хана, Назарбаева и др. Помимо уже 455 благоустроенных дворовых площадок будут отремонтированы еще 585 дворов во всех районах города.