Казахстан актуализировал вопрос продовольственной безопасности стран ШОС

Астана. 24 апреля. КазТАГ – Казахстан актуализировал вопрос продовольственной безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК по итогам встречи совета глав внешнеполитических ведомств (СМИД) государств-участниц организации в Пекине.

«Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении отметил актуальность вопроса обеспечения продовольственной безопасности, развития автомобильных и железных дорог с учетом разветвленной системы транспортных маршрутов государств-членов ШОС. Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за всемерное подключение делового совета ШОС и межбанковского объединения ШОС к более широкому сотрудничеству с механизмами министерских совещаний и рабочих групп, а также предложил провести инвентаризацию принятых документов в торгово-экономической сфере и обеспечить их дальнейшую реализацию», — сообщили в МИД РК во вторник.

По данным ведомства, на встрече СМИД ШОС была согласована повестка дня предстоящего саммита организации в июне в г. Циндао.

«Министры иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана в ходе заседания в Пекине обсудили задачи дальнейшей деятельности ШОС в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также рассмотрели проекты Циндаоской декларации и ряда других решений по текущей деятельности организации. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на Саммите ШОС в июне 2017 года в Астане», — сказано в сообщении.

Отмечается, что накануне заседания состоялась встреча глав делегаций с председателем КНР Си Цзиньпином, который отметил, что китайская сторона рассматривает содействие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны и готова совместно с другими государствами-членами государства оказывать взаимную поддержку в политической сфере, обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, углублять сотрудничество в рамках программы «Пояса и пути», расширять гуманитарные обмены и другие направления.

«В целом, главы внешнеполитических ведомств констатировали, что ШОС, опираясь на «шанхайский дух» – взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию – утвердилась в качестве авторитетной международной организации нового типа и влиятельного участника системы международных отношений», — добавили в МИД РК.