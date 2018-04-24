Коллективную систему по борьбе с незаконной миграцией до 2025 г. обсудит координационный совет ОДКБ в Алматы

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Коллективную систему по борьбе с незаконной миграцией до 2025 года обсудит координационный совет Организации договора о коллективной безопасности в Алматы, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«26 апреля в г. Алматы состоится очередное заседание координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). (…) Участники заседания обсудят состояние миграционной ситуации в государствах-членах ОДКБ и эффективность проводимых мероприятий по противодействию незаконной миграции, концептуально определятся с направлениями развития коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года, а также обменяются опытом работы по обеспечению безопасности в миграционной сфере при подготовке и проведении крупных международных и спортивных мероприятий», — сообщили в пресс-службе организации во вторник.

Отмечается, что в заседании примут участие делегации от всех государств-членов ОДКБ, а также заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Также приглашены представители исполкома СНГ и координационной службы совета командующих пограничными войсками.

«На заседании запланировано рассмотреть ситуацию, складывающуюся в приграничных районах Исламской Республики Афганистан с Республикой Таджикистан и результаты деятельности рабочей группы при КСБНМ по работе с беженцами и лицами, ищущими убежище», — говорится в сообщении.