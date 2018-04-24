Лукашенко выступает за «предметное рассмотрение» накопившихся в ЕАЭС проблем

Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за предметное рассмотрение накопившихся в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проблем, сообщает БЕЛТА.

«Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо мы движемся вперед, либо имитируем движение. Последнее — недопустимо!» — заявил А.Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Он отметил, что из года в год говорится о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, устранении изъятий, барьеров и ограничений во взаимной торговле, актуальности решения проблем в сфере техрегулирования, санитарных и ветеринарно-санитарных мер.

«Несмотря на все усилия и некоторые подвижки, в целом воз, как говорится, и ныне там», — подчеркнул белорусский лидер.

«Важные для полноценного развития вопросы решаются крайне медленно и зачастую неэффективно. Работа тормозится непоследовательной позицией наших партнеров по экономическому союзу. В то время как на высоком уровне декларируются углубление интеграции и устранение барьеров, на практике иной подход: вместо отмены односторонних ограничительных мер — их активное применение», — заметил президент.

А. Лукашенко также коснулся ситуации в Армении, отметив, что в происходящем виноваты в том числе партнеры по ЕАЭС. Он напомнил о протестах около года назад, когда правительство Армении повысило цены на природный газ.

«Якобы не было выхода — повысили цены на энергоресурсы, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело? Не от России это зависело? И вот так вот нас поодиночке просто перебьют. В лучшем случае повыдергивают из этого союза. Вместо того, чтобы взяться за голову и начать вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки», — считает президент Беларуси.

Он также привел пример в сфере поставок белорусской молочной продукции в Россию. «Зачем из Новой Зеландии было везти сухое молоко в Россию, если есть рядом в Беларуси? А потом наплевать на все, растоптать и закрыть границу с Беларусью, сказать не везти?» — возмутился он. «И мы, вот так друг с другом сталкиваясь, теряем друг друга», — добавил он.