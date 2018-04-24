Узбекистан, Индия и Пакистан присоединились к соглашению о сотрудничестве министров обороны стран ШОС

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Узбекистан, Индия и Пакистан присоединились к соглашению о сотрудничестве министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба ШОС по итогам XV совещания министров обороны (СМО) государств-членов организации в Пекине.

«Стороны приветствовали подключение оборонных ведомств Индии и Пакистана к соглашению о сотрудничестве между министерствами обороны государств-членов ШОС и другим документам по вопросам сотрудничества в военной области, а также к деятельности экспертной рабочей группе при СМО ШОС. Другим важным событием стало присоединение Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве между министерствами обороны государств-членов ШОС от 15 мая 2008 года, которое было подписано министром обороны РУ в ходе данного совещания», — говорится в распространенном во вторник официальном сообщении организации.

Встреча проходила 23 и 24 апреля.

«В ходе совещания руководители оборонных ведомств в дружественной и открытой обстановке обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления делового сотрудничества в сфере обороны и безопасности, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Участниками было подчеркнуто, что укрепление доверия в военной области между государствами-членами ШОС, совместные противодействие новым угрозам и вызовам, обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе остаются первоочередными задачами государств-членов ШОС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств поддержали дальнейшее развитие и укрепление военного сотрудничества и поиск его новых реформ, подчеркнули важность реализации плана сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2018-2019 годы.

«Стороны выразили готовность в участии на совместных военных антитеррористических учениях «Мирная миссия-2018», запланированных в августе этого года в Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что руководители оборонных ведомств высоко оценили усилия, приложенные министерством обороны КНР по подготовке совещания, а также выразили признательность за создание благоприятных условий и гостеприимство.

«По итогам совещания министры обороны государств-членов ШОС подписан протокол и совместное коммюнике. Очередное XVI совещание министров обороны государств-членов ШОС решено провести в 2019 году в Кыргызской Республике», — сказано в сообщении.

Напомним, параллельно в Пекине проходила и встреча совета глав внешнеполитических ведомств (СМИД) государств-участниц. Как сообщалось ранее, министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов в своем выступлении отметил актуальность вопроса обеспечения продовольственной безопасности, развития автомобильных и железных дорог с учетом разветвленной системы транспортных маршрутов государств-членов ШОС. Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за всемерное подключение делового совета ШОС и межбанковского объединения ШОС к более широкому сотрудничеству с механизмами министерских совещаний и рабочих групп, а также предложил провести инвентаризацию принятых документов в торгово-экономической сфере и обеспечить их дальнейшую реализацию.