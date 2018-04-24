Астана. 24 апреля. КазТАГ — На большей части Казахстана во вторник местами сохраняются дожди с грозами, туман и порывистый ветер, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днем временами дождь, ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, +14+16. По метеоусловиям также ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Алматы переменная облачность, в конце дня дождь, гроза, ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с, +26+28.

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях синоптики прогнозируют дождь, местами туман, ветер 15-20 м/с, +12+17, +8+13 и +13+18 соответственно. Также кратковременный дождь с грозой ожидается в Павлодарском регионе, +16+21.

На территории Карагандинского и Восточно-Казахстанского регионов синоптики прогнозируют местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. При этом в Карагандинской области осадки ожидаются днем, в ВКО ночью, +12+17, +20+25.

В Алматинской области прогнозируют кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, +25+30. В Кызылординской области местами ожидается туман, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, +18+23. В Жамбылском регионе кратковременный дождь с грозой, местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, +23+28. В Южно-Казахстанской области будут сильные осадки, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, +24+29.

В Мангистауском, Западно-Казахстанском и Атырауском регионах местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, при этом в ЗКО местами – туман, а в Мангистауской области кратковременный дождь с грозой, +12+17, +3+8 и +7+12. В Актюбинской области прогнозируют дождь, +5+10.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока Казахстана ожидаются колебания водности. На реках СКО возможны колебания уровней воды, разливы, подтопления и подъемы уровней воды нижерасположенных гидрологических постов от Сергеевского водохранилища.