Переплата по онлайн-займу не должна превышать 100% выданной заемщику суммы, заявляют финансисты

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Переплата по онлайн-займу не должна превышать 100% от выданной суммы, если заемщик уходит в просрочку, считает исполнительный директор казахстанской ассоциации ФинТех Ерлан Смайлов.

«Наше предложение таково, что если человек занял Т10 тыс., то в случае просрочки платежа он должен выплатить не более Т20 тыс. Эта переплата должна включать вознаграждение кредитора, неустойку и иные расходы по займу. Это, по сути, введение механизма защиты потребителя», — сказал Е. Смайлов на заседании круглого стола «Онлайн-кредитование: за и против» во вторник.

При этом он отметил, что предлагаемые Нацбанком РК поправки в Гражданский кодекс (ГК) о введении годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) 100% неприемлемы для онлайн-кредитования, поскольку не учитывают специфики рынка.

«Онлайн-кредитование – это комбинации короткого срока (до месяца), небольшой размер займа (Т42-55 тыс.) и высокая фиксированная себестоимость организации займа. При ГЭСВ 100% (0,27% в день) данный рынок станет нерентабельным», — считает Е. Смайлов.

Такие ограничения, по мнению эксперта, приведут к закрытию легального рынка онлайн-кредитования, следовательно, возрастет доля «серого» и криминального рынка ростовщичества, где заемщик не защищен как от высоких процентов, так и от незаконных практик взыскания.

«Между тем рынок онлайн-кредитов, с помощью которых человек может «перехватить» до зарплаты, является востребованным в Казахстане. Так, в 2015 году объем рынка онлайн-кредитования составлял Т2,5 млрд, а в 2017 – уже Т40 млрд. Клиенты этого рынка – самозанятые и неформально занятые казахстанцы, которые не могут обратиться за кредитами в банки», — подчеркнул Е. Смайлов.

Онлайн-кредитование – цифровая финансовая услуга получения физическим лицом займа на платежную карточку путем посещения веб-сайта финансовой организации, без физического посещения офиса. Кредит можно получить посредством смартфона, время оформления может занимать 15 минут.