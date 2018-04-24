В Казахстане внесли изменения в механизм рефинансирования ипотечных займов

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Национальный банк РК (НБРК) изменил механизм рефинансирования ипотечных кредитов по своей программе, сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев.

«Если раньше банки осуществляли рефинансирование ипотечных займов после получения денег от Нацбанка, то теперь сначала банки за счет собственных средств будут рефинансировать ипотечные кредиты, а потом Национальный банк после акта сверки будет компенсировать их расходы», — сказал он на заседании круглого стола по вопросам программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.

При этом начальник отдела по повышению финансовой грамотности населения управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Мениса Хуснутдинова акцентировала внимание на том, что рефинансированию будут подлежать отдельные виды ипотечных займов в иностранной валюте

«Подлежат рефинансированию займы в иностранной валюте, выданные до 1 января 2016 года, в тенге по курсу 18 августа 2015 года, займы в инвалюте, которые были переведены в тенге после этой даты, займы в инвалюте, по которым было вынесено судебное решение, и займы в инвалюте, рефинансированные по внутренним программам банков», — пояснила она.

По ее словам, рефинансирование по инвалютным ипотечным кредитам в тенге будет проводиться по курсу, сложившемуся по состоянию на 18 августа 2015 года – Т188,35 за $1, то есть до отпуска тенге «в свободное плавание» 20 августа того же года.

«Ставка рефинансирования будет равна 12%, а для социально уязвимых слоев – 3%», — подчеркнула М. Хуснутдинова.

В то же время А. Терентьев добавил, что на 1 апреля 2018 года количество поданных заявок на рефинансирование ипотечных кредитов достигло более 30 тыс., а сумма задолженности в рамках этих заявок по основному долгу составила Т224 млрд.

«Количество уже одобренных заявок насчитывается 23 925 с суммой задолженности по основному долгу в размере Т148 млрд», — отметил он.

При этом А. Терентьев обратил внимание, что только в рамках расширенной программы банки спишут Т137 млрд, Т36 млрд из которых — по накопившейся пени.

«Сам Нацбанк на рефинансирование ипотечных займов потратит 300 млрд, более 130 млрд из которых уже были потрачены до расширения программы», — пояснил он.

Кроме того, представители регулятора еще раз отметили, что программа Нацбанка не предусматривает полного прощения долга, а лишь облегчает условия обслуживания ипотечных займов.

Особо представители НБРК акцентировали внимание на том, что ипотечным заемщикам, которые надеются на рефинансирование своего займа, необходимо поторопиться, поскольку попасть в участники программы регулятора возможно только до 15 декабря 2018 года.

Напомним, расширенный вариант программы НБРК по рефинансированию ипотечных займов, в который были включены ипотечные кредиты в иностранной валюте, был запущен 27 марта 2018 года.