В рационе казахстанцев по-прежнему мало овощей, рыбы и морепродуктов

Астана. 24 апреля. КазТАГ — Потребление казахстанцами хлеба, молока и мяса растет, но в их рационе по-прежнему мало овощей, рыбы и морепродуктов, свидетельствуют данные комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«В 2017 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потребления по основным группам продуктов питания, кроме овощей, рыбы и морепродуктов, картофеля. Потребление таких значимых групп продуктов питания, как хлебопродукты и крупяные изделия, увеличилось на 2,3%, молоко и молочные продукты – на 0,9%, мясо и мясопродукты – на 0,1%», — говорится в сообщении статкомитета.

«Потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения в среднем за месяц составило: риса — 1,3 кг, хлеба пшеничного из муки 1-го сорта — 3,7 кг, макарон — 1 кг, говядины — 2 кг, рыбы свежей или охлажденной — 0,6 кг, молока сырого — 1,7 л, кефира — 1,2 л, яиц – 14 штук, яблок — 1,3 кг, картофеля – 3,9 кг, сахара-песка — 1,7 кг, чая черного — 0,2 кг», — уточняется в сообщении.

Как отмечают статистики, при сравнении потребления основных групп продуктов питания сельским и городским населением наибольшая дифференциация отмечается по потреблению яиц, а также фруктов, хлебопродуктов и крупяных изделий, молока и молочных продуктов.

Сохраняется значительная дифференциация по потреблению продуктов питания между крайними децильными группами. Так, 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного потребляло в 3 раза меньше мяса и мясопродуктов, а также фруктов.

Кроме того, выявлены региональные различия в структуре питания.

К примеру, максимальное потребление хлебопродуктов наблюдается в Южно-Казахстанской области (164,9 кг на человека в год), а минимальное — в Астане (109 кг). Лидером по потреблению мяса является Атырауская область (85 кг), а меньше всего едят мяса в ЮКО (58,2 кг).

Самые высокие и самые низкие показатели по потреблению молока зафиксированы в Павлодарской (298,4 кг) и Кызылординской (185,7 кг) областях соответственно, яиц – в Карагандинской (220,2 штуки) и Кызылординской (122,7 штуки) областях, фруктов – в Мангистауской (80,2 кг) и Акмолинской (50,6 кг), овощей – в ЮКО (106,9 кг) и Актюбинской (68,7 кг), картофеля – в Карагандинской (59,9 кг) и Алматинской (42,1 кг) областях соответственно.

Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия больше всего любят в Карагандинской области (48,2 кг), а менее всего их в рационе жителей столицы (33,5 кг).