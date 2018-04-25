Алматы. 25 апреля. КазТАГ — 27 апреля в некоторых частях Алматы временно отключат подачу холодной воды из-за плановых работ, сообщает пресс-служба городского акимата со ссылкой на ГКП «Алматы су».

«27 апреля с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды потребителям, расположенным в контуре улиц: Гоголя – Муратбаева – Райымбека – Панфилова; Райымбека – Гончарная – железнодорожные пути – Абылай хана», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как отмечается, кратковременное отключение холодного водоснабжения необходимо для проведения плановых работ по замене и установке запорно-регулирующих арматур.

«В период отключения медицинские и образовательные учреждения обеспечат питьевой водой с помощью автоцистерн», — резюмируется в сообщении.