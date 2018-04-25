Освобождать ли школьников-спортсменов от уроков физкультуры хотят решить после общественных слушаний МОН

Астана.25 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Министерство образования и науки (МОН) РК намерено провести общественные слушания для дальнейшего принятия решения, освобождать ли школьников-спортсменов от уроков физкультуры, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Мы договорились (об освобождении от уроков физкультуры школьников, профессионально занимающихся спортом – КазТАГ), у нас проект совместного приказа готов. Мы его запустили при согласовании с другими министерствами. Но поскольку нам с министром культуры и спорта надо более глубоко понять, мы договорились провести общественные слушания по этому вопросу, которые пройдут на следующей неделе», -отметил министр на отчетной встрече с населением в среду.

«Мой сын тоже играет в хоккей, 6 раз в неделю тренируется. И вчера у нас был очень длинный разговор по телефону с заместителем министра культуры и спорта Сакеном Мусайбековым, который говорит, что нельзя освобождать от уроков физкультуры в школе. А мы говорим — надо. Если он занимается более чем 3 часа в неделю основным видом спорта, будь то теннис, хоккей, футбол или баскетбол», — отметил Е. Сагадиев.

При этом он аргументировал позицию своих оппонентов.

«Но есть и другие мнения, что это приведет к тому, что в секции будут печатать справки, есть такой риск, что нет единой базы данных секций. То есть они много таких вопросов поднимают, поэтому на общественных слушаниях мы давайте все эти вопросы поднимем, обсудим, и если мы правильно все обсудили, у нас хорошая система, понятная для всех и приемлемая, тогда мы готовы такой приказ принять в следующем месяце», — резюмировал глава МОН РК.