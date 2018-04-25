Астана. 25 апреля. КазТАГ – Определение черты бедности хотят поменять в Казахстане, сообщается в проекте приказа министерства труда и социальной защиты населения РК «О внесении изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 августа 2017 года №290 «Об определении размера черты бедности».

«Пп. 2) п. 1 изложить в следующей редакции: «2) с 1 января 2018 года – в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, но не ниже 50 процентов величины прожиточного минимума утвержденной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год», — говорится в представленном в среду документе.

Отметим, что в действующей редакции формулировка о том, что черта бедности не должна быть ниже 50% прожиточного минимума, отсутствует.

«Обоснование – в целях исключения социальной несправедливости и разрыва размера адресной социальной помощи между регионами», — пояснили разработчики документа.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 9 мая.

Прожиточный минимум в Казахстане в 2018 году – Т28 284.