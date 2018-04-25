Более 100 студентов Медицинского университета «Астана» отчислили из-за использования при поступлении поддельных сертификатов IELTS

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Более 100 студентов АО «Медицинский университет Астана» отчислили из-за использования при поступлении поддельных сертификатов IELTS, сообщает «Хабар-24».

«После двух проверок министерства образования и науки РК руководство Медицинского университета «Астана» отчислило 117 студентов. Все они предоставили поддельные сертификаты IELTS для того, чтобы поступить на программы послевузовского образования. Этот документ дает привилегии при зачислении», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что после первого контроля МОН поручил медуниверситету принять меры к тем, кто нарушил закон. Все материалы вуз направил в ДВД, но обладателей подложных документов сразу не исключили, ждали решения суда. Через полгода комиссия министерства снова пришла в вуз.

«В процессе работы комиссии, которая нам вменила, что мы не выполнили предписания от первой проверки, были отчислены оставшиеся 84 обучающихся. В рамках этого дела они обязаны вернуть все затраченные средства на их обучение. У нас обучались на гранте почти все, кажется, 9 человек не на гранте обучались», — проинформировал проректор АО «Медицинский университет Астана» Франц Галицкий.

Между тем на каждого, кто предоставил сертификат, незарегистрированный в базе данных IELTS, в ДВД завели уголовные дела. По некоторым суд уже вынес решение.

«Ст.385, ч.3 Кодекса РК предусматривает санкции наказания от штрафа до ареста, до 300 МРП. По нашему суду рассматривалось 11 уголовных дел, из них 9 — с вынесением приговора, в отношении двух лиц было прекращено постановление в связи с истечением срока давности данного уголовного правонарушения. По уголовным проступкам с момента совершения уголовного правонарушения должен истечь год. После отчисления студентов в университете освободились бюджетные места. На них уже претендуют те, кому в свое время не хватило грантов. На запрос студентов в министерстве образования ответили, что ВУЗ самостоятельно принимает решение по переводу с платного обучения на бюджетное», — отметил судья районного суда №2 Сарыаркинского района г.Астаны Талгат Сырлыбаев.

«Дело о поддельных сертификатах» еще не закрыто — каждый из нарушивших закон обязан будет вернуть государству многомиллионные затраты на их обучение и выплату стипендий. А медицинский университет «Астана» и вовсе могут лишить лицензии за промедление с отчислением студентов», — добавил Ф.Галицкий.