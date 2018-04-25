Имущество «Казкоммерцбанка» перешло к «Народному банку Казахстана»

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Имущество АО «Казкоммерцбанк» перешло к АО «Народный банк Казахстана», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке KASE, сообщило KASE о решении годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 20 апреля 2018 года, о добровольной реорганизации АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Также согласно решению акционеров, имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства РК.