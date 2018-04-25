Алматы. 25 апреля. КазТАГ — В испанском городе Пальма запретят с июня сдавать квартиры туристам, сообщает Русская служба BBC.

«Испанский курортный город Пальма на острове Мальорка с июня запретит владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам. Это первое подобное решение местных властей в Испании», — говорится в сообщении в среду.

Поясняется, что местные жители давно жалуются на рост стоимости аренды жилья, обусловленный появлением большого числа сайтов и приложений, предлагающих аренду на короткий срок.

Мэр Пальмы заявил, что эта мера станет примером для других городов, страдающих от массового туризма.

«Но ассоциации предпринимателей предупреждают, что это решение скажется на доходах многих семей горожан. Пока неясно, распространяется ли запрет лишь на частные квартиры, сдаваемые через приложения и сайты. Дома и коттеджи не попадут под ограничения, за исключением находящихся в охранных зонах, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах», — указывается в сообщении.