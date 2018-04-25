Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности вузов

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты в среду одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений».

«Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс и три закона («Об образовании», «О науке» и «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности») в части расширения компетенции высших учебных заведений по реализации ими академической, управленческой и финансовой политики, направленные на повышение соцответственности вузов за результаты своей деятельности, качество подготовки специалистов, формирование современного мировоззрения подрастающего поколения», — говорится в заключении комитета мажилиса по социально-культурному развитию.

При этом отмечается, что для расширения академической самостоятельности предусмотрены компетенции по наделению вузов полномочиями в определении вопросов приема студентов, установлению соотношения между профессорско-преподавательским составом и контингентом обучающихся, определению структуры и содержания образовательных программ, учебных планов и учебных программ дисциплин.

«В вопросах управленческой самостоятельности это даст возможности самостоятельного решения вопросов найма на работу, формирования студенческого контингента в разрезе специальностей и направлений подготовки, определения вузами академической структуры. По реализации финансовой самостоятельности предусмотрены изменения и дополнения в части привлечения вузами доходов из различных источников, определения направлений расходования средств с использованием принципа сбалансированного налогообложения», — поясняется в заключении.

Комитетом указывается, что также предусматривается передача ряда компетенций правительства уполномоченному органу в области образования и полномочий уполномоченного органа — вузам.

«Предусмотрены поправки, направленные на раскрытие и закрепление ряда понятий, исключение дублирующих и устаревших норм, устранение коллизий и противоречий норм законодательства в сфере высшего и послевузовского образования», — уточняется в информации.

Кроме того, депутатами внесены поправки, направленные на упрощение порядка преобразования коммерческих организаций высшего и послевузовского образования в некоммерческие организации. Уточнены понятия «организация высшего и (или) послевузовского образования», «академия», «институт», «университет» и «результаты обучения».

«Передан ряд функций уполномоченного органа в области образования вузам, в частности утверждены правила предоставления академических отпусков, перевода и восстановления обучающихся. Определен срок действия ранее выданных лицензий на занятие образовательной деятельностью высшего и (или) послевузовского образования и приложений к ним», — сообщается в заключении.