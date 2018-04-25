S&P понизило рейтинги «Банка Астаны» до уровня «CCC/C»

Алматы. 25 апреля. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Банк Астаны» с «В-/В» до «CCC/C», следует из сообщения S&P.

Кроме того, понижен рейтинг банка по национальной шкале с «kzB+» до «kzCCC+». Долгосрочные кредитные рейтинги банка и его рейтинг по национальной шкале были помещены в список CreditWatch Negative (рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями).

«Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что в настоящее время АО «Банк Астаны» испытывает существенное давление на ликвидность, связанное с утратой доверия клиентов. Причиной такой ситуации стали высказывания президента Казахстана, который в ходе встречи с представителями Национального банка Республики Казахстан (НБРК) 18 апреля 2018 года выразил опасения в отношении деятельности трех небольших казахстанских банков, включая АО «Банк Астаны», — поясняется в распространенной информации.

«В настоящее время мы располагаем ограниченными данными о возможном негативном влиянии этого высказывания на клиентскую базу банка, однако не можем исключать возможности того, что банку придется выплатить существенные суммы своим крупнейшим корпоративным и частным клиентам за сравнительно короткий период времени. Выплата столь значительных средств может быть связана с трудностями, учитывая достаточно агрессивную практику управления ликвидностью в банке и поддержание коэффициента текущей ликвидности на уровне, едва превышающем минимальные требования регулятора, в последние пять месяцев», — отмечают аналитики.

Как сообщается, клиентская база банка отличается очень высокой концентрацией: в конце 2017 года депозиты клиентов «составляли примерно 93% совокупного фондирования, а на 20 крупнейших депозитов, включая наиболее значительный (вкладчик — крупный разовый проект строительства монорельсовой дороги), приходилось 46% совокупных депозитов клиентов».

«Текущий счет проекта строительства монорельсовой дороги составлял 32% совокупных депозитов банка по состоянию на 1 февраля 2018 года, что оценивается нами как очень высокий уровень концентрации, подвергающий банк риску нехватки ликвидности в случае непредвиденного оттока депозитов. В настоящее время объем ликвидных активов АО «Банк Астаны» составляет около 60 млрд тенге (около $184 млн), чего в случае оттока депозитов будет достаточно для покрытия лишь 20% депозитов и недостаточно – для покрытия счетов организаций, связанных с государством, на сумму 85 млрд тенге», — говорится в сообщении.

У S&P также нет уверенности в том, что АО «Банк Астаны» выполнит требования регулятора к достаточности капитала.

«По состоянию на 1 марта 2017 года регулятивный коэффициент достаточности капитала банка составлял 10,4% и был лишь немногим выше регулятивного минимума в 10%. Таким образом, банк не сможет абсорбировать даже небольшое увеличение резервов на потери по кредитам без нарушения регулятивного коэффициента достаточности капитала», — считают эксперты.

«В настоящее время мы не можем исключать вероятности того, что НБРК потребует от АО «Банк Астаны» создания дополнительных резервов на потери по проблемным кредитам. На конец 2017 года проблемные кредиты составляли 4,4% совокупного кредитного портфеля банка. Вместе с тем еще 25% кредитного портфеля приходилось на реструктурированные кредиты, которые могут стать проблемными. С нашей точки зрения, резервы банка, на конец 2017 года составлявшие 5,8% совокупных кредитов, мало сопоставимы с объемом просроченных и реструктурированных кредитов. Если банку потребуется создать дополнительные резервы, это может в значительной степени ухудшить регулятивные показатели достаточности капитала», — делают выводы аналитики.

Помещение рейтингов в список CreditWatch с негативными ожиданиями отражает неопределенность относительно масштабов потенциального оттока фондирования и способности АО «Банк Астаны» в будущем своевременно и в полном объеме обслуживать все его обязательства, а также относительно объема дополнительных резервов, которые банк будет вынужден создать в случае необходимости.

«Мы намерены вывести рейтинги АО «Банк Астаны» из списка из списка CreditWatch не позднее чем в ближайшие 90 дней. Выведение рейтингов из списка CreditWatch будет зависеть от получения большей ясности в отношении указанных выше факторов, в частности — от способности банка в целом увеличить уровень резервирования, соблюдая при этом требования регулятора к достаточности капитала», — сообщили в S&P.