Казахстан не смог достичь планируемых показателей по экспорту мяса из-за приписок прежних лет

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Астана. 25 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Казахстан не смог достичь планируемых ранее показателей по экспорту мяса из-за приписок, сообщил заместитель премьер-министра РК — министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«Помешало то, что до этого были приписки. 1 млн (голов – КазТАГ) скота не оказалось», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что помешало объявленным планам минсельхоза по доведению экспорта мяса до 60 тыс. тонн к 2016 году.

«Это чистая математика, вся программа выстроена на математике. Вчера показывали. Фермер берет 50 телок, покупает, 2 быка на 50 телок. На следующий год происходит 80% отел. 20 телят, 20 быков. 20 быков сразу уходят на откормплощадку, из них 5 уходит на ремонт, надо же телок менять. 15 уходят тоже на увеличение маточного поголовья. Если вдруг в базе не оказалось 1 млн голов – весь расчет падает», — отметил он.

По его словам, второй причиной срыва программы стало то, что она в основном была ориентирована на российский рынок, но после девальвации в России экспорт из Казахстана оказался невыгодным.

В связи с несостоявшимися планами минсельхоз не озвучивает данные по предполагаемому экспорту мяса.

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«Я не говорю, что мы обязательно ориентируемся экспорт. Мы не хотим теперь такие индикаторы ставить – 50, 60 или 100 тыс. тонн. Время покажет. Главное, чтобы мясо было в стране, чтобы мы производили, и закрыть внутренний рынок, а куда экспортировать — это уже рыночная ситуация покажет. Вдруг тоже, как в России, окажется. Но мы знаем точно, что это мясо будет востребовано. Не Китай – так Вьетнам, не Вьетнам – так другое», — отметил У. Шукеев.

По данным главы минсельхоза, в настоящее время 97% производимого в Казахстане мяса покрывает потребности внутреннего рынка.

«Сейчас по экспорту мы ориентируемся больше на Китай, по баранине — на арабские страны, Иран, по птице тоже. Потому что в Китае в то время, когда мы прописали программу, очень мало было импорта, всего 50 тыс. тонн. Сейчас 2 млн тонн. Каждый год растет по 10% китайский импорт. Очень важно нам подписать соглашение по говядине. Сейчас мы по баранине, рыбе и меду имеем соглашения, сейчас будем пробиваться по говядине. В принципе, я с ними встречался, они положительно настроены», — подчеркнул вице-премьер.

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