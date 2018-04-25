Астана. 25 апреля. КазТАГ – Жильцов из зоны обрушения в Жезказганском регионе переселят в новый микрорайон в Сатпаеве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область по поручению главы государства премьер-министр РК Б. Сагинтаев посетил г. Сатпаев, где ознакомился с ходом строительства нового мкр. «Нұрлы мекен». В мкр. «Нұрлы мекен» переселяются люди из аварийных домов г. Жезказган и прилегающих к нему населенных пунктов, попавших в зону обрушения при повторной отработке медных месторождений. Они получают новые квартиры в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказгана, Сатпаева и Улытауского региона на 2012–2020 годы», — сообщили в правительстве в среду.

Как уточнили в пресс-службе, для переселяемых граждан в микрорайоне построены 1760 квартир (118 700 кв.м), а также подведена магистральная теплосеть. Отмечается, что все дома обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями.

«До конца июня 2018 года будут построены 4 дома, площадью 12 100 кв.м (195 квартир). Наряду с этим, в текущем году запланировано завершить строительство 107 двухквартирных домов и двух общежитий», — проинформировал аким Сатпаева Аскар Идрисов.

Сообщается, что в рамках посещения объекта Б. Сагинтаев также ознакомился с планами жилищного строительства Жезказганского региона и реализации программы «Нұрлы жер» с учетом поручений президента РК, данных в обращении «Пять социальных инициатив президента».

«По программе жилищного строительства «Нұрлы жер» в прошлом году в Карагандинской области построено 374 100 кв.м жилья, это на 9,8% больше, чем в 2016 году. Улучшены жилищные условия более 3,3 тыс. семей. За I квартал 2018 года введено 113 100 кв.м жилья или 131% к аналогичному периоду 2017 года, улучшены жилищные условия около 1,2 тыс. семей», — говорится в сообщении.