Нет сомнения в том, что российский президент превратно воспримет этот отпор. Он в свое время обвинил ЦРУ и другие спецслужбы в подготовке восстаний, в результате которых были свергнуты промосковские правящие режимы на Украине и в Грузии

Газета Washington Post опубликовала редакционную статью под названием «Armenians deliver a blow to Putin’s political model» — «Армяне наносят удар по политической модели Путина».

В ней говорится так: «СЕРЖ САРГСЯН, который правит Арменией в качестве президента с 2008 года по настоящее время, был верным клиентом Владимира Путина. В 2013 году, после встречи с российским президентом, он резко прекратил переговоры с Европейским Союзом (касательно заключения Договора о создании зоны свободной торговли) и вместо этого присоединился к возглавляемым Москвой экономическим и военно-политическим организациям. В ходе своего визита в Вашингтон двумя годами позже он откровенно заявил нам о том, что у его маленькой закавказской страны с ее приблизительно 3-миллионным населением почти нет выбора постольку, поскольку армяне, работающие в России, дают одну пятую часть валового внутреннего продукта страны, а российские компании монополизировали ее энергетические поставки. «Армянский коньяк невозможно продать в Париже», — объяснил он.

Однако Саргсян недооценил своих граждан, когда попытался повторить классический маневр Путина. Ограниченный двумя конституционными сроками президентской власти, он инициировал принятие конституционной поправки, передающей большую часть исполнительских полномочий премьер-министру, а затем — отрицая в течение нескольких лет то, что он сам станет им — добился своего выдвижения парламентом на этот пост. Результатом стали продолжавшиеся 11 дней массовые демонстрации, которые в понедельник заставили господина Саргсяна заявить о своем отказе от этой должности. «Я был неправ», — отметил он в своем заявлении.

Пока неизвестно, приведет ли уход господина Саргсяна к настоящим изменениям в правительстве Армении или ее подчиненной позиции по отношению к Кремлю. Вследствие проведенных с нарушениями выборов правящая партия располагает абсолютным большинством голосов в парламенте, а лидер проходивших на прошлой неделе протестных выступлений, ветеран-диссидент Никол Пашинян контролирует только девять из 105 парламентских мест.

И все же это народное восстание нанесло удар по авторитарной политической модели, продвигаемой господином Путиным. Речь идет о модели, которая получает распространение не только в бывших советских республиках, пребывающих в российской орбите, но и также в Турции, правитель которой Реджеп Тайип Эрдоган надеется завершить транзит основных властных полномочий от премьер-министра к всесильному президенту в июне.

Нет сомнения в том, что Путин превратно воспримет этот отпор. Российский правитель и его клика, проникнутые цинизмом, неспособны признать то, что возмущения народных масс могут вылиться в спонтанные политические восстания. Они полагают, что за такими выступлениями обязательно кроются заговоры, управляемые извне другими государствами и схожие с вмешательствами самой России в западные демократические выборы. Господин Путин обвинил ЦРУ и другие спецслужбы в подготовке восстаний, в результате которых были свергнуты промосковские правящие режимы на Украине и в Грузии.

На самом же деле можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа никак не была причастна к событиям в Армении. Единственной американской реакцией на демонстрации было слабенькое заявление посольства США в Ереване, в котором содержались просьба к правительству проявлять «сдержанность» и призыв к демонстрантам «предотвратить эскалацию напряженности». Армян на улицы вывели не иностранные провокации, а тот факт, что ставка господина Саргсяна на Россию не оправдала себя и не принесла желаемых результатов. За десять лет его правления экономика погрузилась в стагнацию. Порядка 10 процентов населения покинуло страну, в то время как 30 процентов оставшихся людей имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за официальной чертой бедности.

Можно ожидать, что господин Путин возьмет в оборот того, кто сменит господина Саргсяна на посту премьер-министра; в дополнение к своим экономическим рычагам Россия сохраняет в этой стране военную базу. Однако от этого жизнь армян не улучшится. Больше вероятность того, что такой вариант развития событий укрепит их решимость сопротивляться бандитской, коррупционной и экономически провальной модели правления, имя которому «Путинизм».

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