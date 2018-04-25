Мажилис одобрил ратификацию соглашения с МБРР о займе на модернизацию системы среднего образования

Астана. 25 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты одобрили проект закона РК «О ратификации соглашения о займе (проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития (МБРР)».

«По условиям соглашения МБРР предоставляет Казахстану заем для модернизации системы среднего образования, увеличения доступа и равенства в образовании. Общая сумма затрат по проекту составит $75 млн, из них заем МБРР составит $67 млн, $8 млн будет выделено из республиканского бюджета», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

Отмечается, что срок погашения займа – 17 лет, включая 5,5 года льготного периода, ставка вознаграждения – 2,49%.

«Размер единовременной комиссии – 0,25% от суммы займа и комиссии за резервирование – 0,25% в год от неиспользованного баланса по займу. Выплаты по займу подлежат оплате один раз в полугодие 15 февраля и 15 августа каждого года», — пояснили разработчики законопроекта.

Как указывается, депутаты внесли предложения, направленные на обеспечение эффективного использования заемных средств путем перераспределения финансирования по отдельным компонентам проекта, в связи с чем министерством образования и науки подготовлены расчеты по перераспределению $22,348 млн (33% от займа). Целью перераспределения является усиление компонентов проекта, связанных с оснащением сельских общеобразовательных школ мультимедийным оборудованием и развитием инклюзивного образования.