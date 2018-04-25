Астана. 25 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Стоимость обучения на платной основе будет определяться казахстанскими вузами самостоятельно, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«В рамках регулирования финансовой политики (в вузах – КазТАГ) предлагается исключить норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Данная поправка направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования, в том числе относящихся к социально уязвимым слоям населения. Это ключевые изменения. Законопроект согласован с госорганами», — сказал Е. Сагадиев при обсуждении поправок по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений на пленарном заседании мажилиса в среду.

Позже глава ведомства пояснил данную норму.

«Предлагается исключить норму, согласно которой платное образование должно быть не дешевле или не дороже грантов, поэтому мы такую норму планируем исключить. Вузы будут устанавливать норму оплаты исходя из того, какую они считают нужной, и прилагать существенные расчеты», — уточнил он в кулуарах мажилиса.

По его словам, касательно грантов, то здесь «стоимость не будет меняться», а вот частные вузы будут устанавливать оплату за обучение самостоятельно.

«Стоимость (для грантников – КазТАГ) – она не меняется. В то же время у нас очень много людей, которые считают, что наше образование слишком дешевое, но и не меньше людей, которые считают, что образование слишком дорогое. Поэтому дать возможность вузам во многом для платных отделений самим решать, каким должно быть их образование, мы считаем правильным при условии, что основная масса все равно поступает на гранты в нацвузы», — уточнил Е. Сагадиев.