Евросоюз не намерен устанавливать в Центральной Азии «колониальное партнерство»

Алматы. 25 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Европейский союз (ЕС) не намерен устанавливать в регионе Центральной Азии (ЦА) «колониальное партнерство», заявил директор Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) по России, странам «Восточного партнерства», Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девин.

«ЕС не имеет никакого колониального прошлого в регионе ЦА, надеюсь, что не будет и колониального будущего. Да, конечно, у нас есть заинтересованность, но в своей глобальной стратегии мы называем эту заинтересованность «принципиальным прагматизмом», — сказал Л. Девин в ходе региональной конференции «Отношения ЕС – ЦА: новая стратегия, новые возможности» в среду.

В частности, он упомянул, что у стран ЕС есть интерес к ЦА «под землей», так как регион является крупнейшим поставщиком энергоносителей. В этой связи Л. Девин отметил, что необходимо увеличивать объемы прямых инвестиций в центрально-азиатские страны.

«Анализ показывает, что страны ЦА испытывают дефицит инвестиций, и среди этих стран Казахстан является лучшим местом для привлечения прямых инвестиций. Мы в свою очередь готовы разработать план, создающий для инвестиций благоприятный бизнес-климат. Если говорить о модернизации экономики, я считаю, что ЕС является лучшим поставщиком международных стандартов и технологий экономического развития», — добавил директор ЕСВД.

Также, по его словам, в рамках «принципиального прагматизма» ЕС готов содействовать в поддержании в регионе ЦА мира и процветания, улучшении моделей госуправления, создании надежных институтов гражданского общества.

В свою очередь правозащитник Евгений Жовтис отметил, что в прагматизме европейских дипломатов не хватает как раз предложений по вовлечению гражданского общества стран ЦА в политические и экономические процессы.

«Помощь в экономическом развитии будет неэффективна и риски будут расти, если это не будет сопровождаться политическими изменениями. Как бы ни развивалась рыночная экономика в тех или иных странах, отсутствие механизмов включенности общества, институтов политического плюрализма, свободных СМИ будет приводить к тому, что успехи экономических реформ будут представлять собой дивиденды для элиты. В результате этого будет расти социальное неравенство, недостаток справедливости, что провоцирует радикализм. Прагматический подход должен это учитывать, и собственно этого я жду от новой стратегии отношений ЕС и ЦА», — подчеркнул Е. Жовтис.

Конференция, проходящая 25-26 апреля в Алматы, продолжает серию консультаций с научно-аналитическим сообществом стран региона по подготовке обновленной концепции стратегии ЕС по ЦА. В мероприятии принимают участие более 130 участников из стран Евросоюза и центрально-азиатских государств, включая госслужащих, представителей дипломатического корпуса, лидеров общественного мнения и международных экспертов.