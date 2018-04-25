Мусульманская радикализация: удачные разрешения в истории 25.04.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 112 0 Востоковед Нурлан Альниязов и теолог Расим Челидзе об актуальности наследия имама Матуриди Похожие материалы: «Казахстанским медиа нужен арбитр для разрешения конфликтов с элитой» Алматинский автовокзал «Сайран» планируют внести в список памятников истории местного значения Петр Своик. Фрагменты истории власти и оппозиции в Казахстане, нанизанные на собственную жизнь. Часть 14 Петр Своик. Фрагменты истории власти и оппозиции в Казахстане, нанизанные на собственную жизнь. Часть 15