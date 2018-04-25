На большей части Казахстана в среду пройдут осадки, на юге и юго-востоке ожидается сильный дождь

Астана. 25 апреля. КазТАГ — На большей части Казахстана в среду пройдут осадки, на юге и юго-востоке местами ожидается сильный дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами осадки, ночью и утром туман, ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15 м/с, +7+9. Также сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Алматы облачно, временами дождь, ветер западный 4-9 м/с, +15+17.

В Акмолинской и Костанайской областях ожидается дождь, местами – туман, ветер 15-20 м/с, +6+10, +5+10 соответственно. В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами – ветер 15-20 м/с, дождь, +5+10, +13+18.

В Восточно-Казахстанской области кратковременный дождь с грозой, местами ожидается туман, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, +13+18. В Карагандинской области ожидается дождь, туман, ветер 15-20 м/с, +7+12.

В Алматинской области прогнозируют сильный дождь, местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гроза, +14+19. В Кызылординской области ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается туман, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, +16+21. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях прогнозируют кратковременный дождь с грозой, местами возможен град, ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области – туман, +15+20, +13+18.

В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, +13+18, +8+13.

В Атырауском регионах местами пройдет кратковременный дождь с грозой, +11+16. В Актюбинской области прогнозируют небольшие осадки, +5+10.

В ближайшие сутки на отдельных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей в связи с прогнозом дождей ожидается формирование паводков. На реках Западного Алтая в связи с потеплением и осадками будут наблюдаться подъемы уровней воды. На отдельных реках равнинной территории республики будут отмечаться колебания уровней воды. На СКО будут продолжатся подъемы уровней воды на реке Есиль у населенных пунктов Новоникольское, Петропавловск, Долматово, возможны разливы и подтопления.