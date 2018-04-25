Чиновники заняли все места под солнцем

Достаточно псевдооценки, и чиновник будет получать повышенную зарплату. Финансового обоснования не требуется, потому что на цифрах доказать эффективность заурядного служащего вряд ли получится

Вот так новость: в Мангистау повысили зарплаты госслужащим в 2 раза! Сообщение КазТАГ оказалось довольно неожиданным: выходит, именно этот регион удостоен права ввести в пилотном режиме новую систему оплаты труда для административных госслужащих, о которой предметно было заявлено еще в середине прошлого года.

По некоторым данным, зарплаты некоторых специалистов увеличатся вдвое. Руководители станут получать на 143% больше (то есть, около 390 тыс. тенге). Нижнее звено может рассчитывать на увеличение своей зарплаты на 80%, до 180 тыс. тенге. В итоге, как сообщает агентство, разрыв между оплатой труда районных служащих и городских сократится с 80 до 10%.

Порядок зарплат для вполне рядовых чиновников, без выдающихся способностей, впечатляет любого казахстанца, даже бизнесменов, которые исчисляют свои доходы в миллионах долларов. Это правда. Но еще не вся.

Вся правда заключается в том, что помимо увеличения окладов госслужащим будут начисляться еще и бонусы – это такие приятные финансовые добавки. Для каждого госоргана будет сформирован отдельный бонусный фонд! Да? А за счет чего? За счет бюджета, разумеется.

И как-то сразу приходит мысль, что и бонусный фонд чиновники будут обязаны «осваивать», как осваивают сотни миллиардов тенге в годовом финансовом плане: в разборе полетов на правительственных совещаниях министров, у которых не хватило тяму даже освоить то, что они попросили или им выделили в рамках бюджета, костерят периодически. Правда, символически. Критика, если и звучит, то какая-то блаженная, никак не влияющая на статус-кво того, кто подвергается «остракизму».

Здесь, конечно, «при начислении зарплат теперь будут учитывать не только стаж и опыт, но и характер, и сложность работы служащего». Но ведь не стоит труда стратегически обосновать перекладывание бумажек рядовым клерком как весьма эффективное – тогда бонусы получит и его непосредственный начальник, и начальник начальника, и так по всей вертикали власти.

Начали с Мангистау

Заслуживают ли чиновники повышения зарплат? Об этом интернет-газета ZONAKZ писала еще в июле 2017 года, когда стало известно, что с января 2018 года будет внедрена новая система оплаты труда госслужащих из двух составляющих: постоянной и переменной.

Вопрос даже не в том, нужно ли для госслужащих вводить особые коэффициенты, которые предусматривают выплату бонусов за эффективность. В условиях, когда нет сколь-нибудь обоснованной и вызывающей доверие методики такой оценки, а ее действительно нет, оценка производится лишь по чисто субъективным параметрам, но, самое главное, чиновники оценивают себя сами. Как, скажите, госслужащие должны оценивать себя? Не бить же камчой прилюдно? А потому эти оценки – сплошь «превосходно» (9,6%) и «эффективно» (73%), что будет, конечно, способствовать получению добавки.

Тогда, в июле прошлого года предполагалось, что пилотный проект будет запущен в трех государственных структурах разного уровня: в самом агентстве, которое подотчетно главе государства, в министерстве юстиции, подотчетном правительству и в местном исполнительном органе. Мы предполагали, что будет выбран акимат Алматинской области, оказалось – Мангистау.

Самое интересное, что о повышении зарплат в двух правительственных структурах не сообщают. Видимо, чтобы не злить общество, которое переживает, что называется, на своей шкуре, деградацию образования, здравоохранения, падение реальных доходов, тотальную коррупцию, в том числе, в органах исполнительной власти нижних уровней. А Мангистау – это, конечно, по большому счету – провинция, и потому информация о пилотном проекте не столь болезненна. И, кстати, заодно можно продемонстрировать не столько заботу о чиновниках, сколько послать сигнал обществу о том, что они подконтрольны.

И вторая любопытная деталь – предполагалось, что зарплата будет повышена примерно на 50%. Но аппетиты, что называется, превзошли все ожидания…

Учителя и медики подождут?

Не так давно депутаты мажилиса парламента обратились к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с запросом об оплате труда работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

«В 2016 году реальная среднемесячная зарплата работников здравоохранения выросла всего на 0,7%, а в 2017 году уменьшилась на 4,3%. По факту получается, что заработная плата не увеличилась, а уменьшилась», – отметили депутаты.

Они обратили внимание на то, что уровень оплаты труда отдельных работников составляет чуть больше двух долларов в день – это, по международным стандартам, уровень крайней бедности.

Первое, что нужно сделать, по мнению депутатов, заменить должностной оклад на установленный законом гарантированный минимум денежных выплат работнику – минимальный размер месячной заработной платы. Дело в том, что одна из основных причин сложившегося уровня оплаты труда гражданских служащих – низкий уровень базового должностного оклада, который уже семь лет не меняется и составляет 17 697 тенге (на 40% ниже прожиточного минимума).

«При таком подходе труд будет оцениваться более объективно, так как будет регулироваться реальными факторами, ведь минимальный размер месячной заработной платы индексируется ежегодно с учетом уровня инфляции», – обосновали свое предложение депутаты.

И что же ответил премьер? Он сообщил, что денег на реализацию их предложения в бюджете – нет!

«Размер минимальной заработной платы, исходя из прогноза на 2019 год, составит 29 981 тенге. Это приведет к одномоментному увеличению заработной платы гражданских служащих на 69,4%», – пояснил Сагинтаев.

По предварительным расчетам, на эти расходы дополнительно из бюджета в 2019 году потребуется около 875,6 млрд. тенге, в 2020 году – 961,1 млрд. тенге, в 2021 году – 1,050 трлн. тенге, в 2022 году – 1,142 трлн. тенге.

А потому предложение депутатов не может быть реализовано – скорее всего, правительство ограничится лишь тем, что будет повышать базовый должностной оклад поэтапно, исходя из возможностей республиканского бюджета. И это лишь предположения – как будет решаться вопрос и в какие сроки, премьер-министр не сказал.

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Конечно, любой чиновник любого уровня, даже самого нижнего, в современной иерархии социального устройства находится ближе к солнцу, чем те же учителя и врачи.

Найти цифры, насколько увеличатся народные ассигнования на содержание чиновников, не представляется возможным. За соблюдением этой тайны они следят особо.

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.