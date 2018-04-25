На двух улицах Алматы с 26 апреля будет затруднено движение автотранспорта в связи с реконструкцией по линии BRT

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Алматы. 25 апреля. КазТАГ — На двух улицах Алматы с 26 апреля будет затруднено движение автотранспорта в связи с реконструкцией по линии BRT, сообщает пресс-служба городского акимата.

«В связи с началом производства работ по реконструкции улиц Жандосова (от ул. Сулейменова до ул. Тимирязева) и Тимирязева (от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева) по линии BRT движение автотранспорта будет затруднено», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как уточняется, движение автотранспорта по указанным участкам улиц будет затруднено с 26 апреля до июня текущего года.

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