Формат сдачи ЕНТ в Казахстане остается прежним, но с новшествами для абитуриентов

Астана. 25 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Формат сдачи единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане остается прежним, вместе с тем предусматривается ряд новшеств в помощь абитуриентам, сообщила заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Светлана Исмагулова.

«Формат сдачи ЕНТ остается прежним, вместе с тем предусматривается ряд новшеств в помощь абитуриентам», — отметила она в ходе отчетной встречи министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева с населением в среду.

Вместе с сертификатом ЕНТ каждому будет выдаваться информационный лист с перечнем специальностей, количеством выделяемых грантов, а также конкурса грантов с учетом прошлого года.

«Это позволит выпускнику школы сделать правильный выбор специальности по набранным баллам на ЕНТ. Также в случае отсутствия школы на ЕНТ по уважительной причине рассматривается возможность сдачи тестирования в следующем потоке либо при проведении комплексного тестирования», — проинформировала С. Исмагулова.

По ее словам, для детей с особыми образовательными потребностями будет организовано предоставление индивидуального помощника, а также специалиста жестового языка.

«Кроме того, сохраняется право абитуриента повторно сдать ЕНТ для обучения на платной основе. В прошлом году эта мера дала возможность дополнительно 30 тыс. молодых людей получить доступ к высшему образованию», — отметила замдиректора департамента.

По ее словам, ведется информационная работа в первую очередь среди целевых групп выпускников школы, родителей учителей, информация направляется в родительские, школьные чаты и социальные сети.

«Здесь просьба обратить внимание на увеличение грантов по техническим специальностям и сделать правильный выбор комбинации предметов, которые предусмотрены для сдачи ЕНТ. С прошлого года акиматы областей выделяют гранты для получения высшего образования по востребованным в регионе специальностям. Полагаем, что эта практика будет продолжена и в этом году», — резюмировала она.