Новый пункт пропуска через госграницу РК хотят создать на полуострове Прорва в Каспийском море

Астана. 25 апреля. КазТАГ – Новый пункт пропуска через государственную границу Казахстана хотят создать на полуострове Прорва в Каспийском море, сообщается в проекте постановления правительства «О внесении дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 23 октября 2017 года №672 «Об определении иных мест, где осуществляется пропуск через государственную границу Республики Казахстан».

«В приложении к указанному постановлению в разделе «1. Морские участки» дополнить строкой, порядковый номер 3, следующего содержания: Прорва — 45° 51′ 22″ N, 052° 59′ 52″ E», — говорится в представленном в среду документе.

Как отметили разработчики, в целях реализации проекта будущего расширения (ПБР) компанией «Тенгизшевройл» было осуществлено строительство морской базы и канала в районе полуострова Прорва для поставки морским путем сверхгабаритных грузов, оборудования и материалов.

«Поставку грузов предполагается осуществить по двум направлениям: (1) импортные грузы – кораблями под российским флагом, прибывающими по внутренним водным путям РФ; (2) грузы казахстанского производства – кораблями под казахстанским флагом. На пути следования последних предполагается неоднократное пересечение государственной границы РК. В соответствии с прогнозным графиком прибытия указанных грузов в Прорву первое судно ожидается 21 мая. Действующее законодательство не позволяет осуществить доставку грузов ПБР по причине того, что построенная морская база на Прорве не определена законодательством в качестве места, где может быть осуществлен пограничный контроль», — пояснили авторы проекта постановления.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 9 мая.