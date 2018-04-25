Алматы. 25 апреля. КазТАГ – Об угрозе утечки радиоактивных частиц и извержения вулкана из-за ядерного испытания КНДР заявили китайские ученые, сообщает ТАСС.

«Ядерное испытание, проведенное 3 сентября прошлого года, привело к обрушению горной породы и образованию полости диаметром до 200 м в горе Мантап, под которой расположены подземные туннели Пхунгери. В результате обрушения на поверхности горы образовались трещины, которые могут привести к утечке радиоактивных частиц. Полигон после полученных повреждений не подлежит восстановлению. Ядерное испытание увеличило риск извержения вулкана Байтоушань, расположенного на границе КНДР и Китая», — заявил в понедельник исследователь Китайской Академии наук Чжао Лянфэн.

Прежде чем сделать эти выводы, ученые Университета науки и технологий в Хэфэе проанализировали данные сейсмологической активности в регионе. По мнению исслоедователей, власти КНДР должны допустить на полигон представителей Китая и других стран, чтобы оценить ущерб и устранить повреждения.

«Мы можем покрыть поврежденную сторону толстым слоем почвы, заполнить трещины специальным составом или устранить вредные вещества химическим способом. Существует множество решений, им следует лишь попросить», — сказал профессор Пекинского университета Гоу Цюцзюй.

Отмечается, что к настоящему времени КНДР провела на полигоне Пхунгери, расположенном недалеко от границы с Россией и Китаем, 6 подземных ядерных испытаний, первое из которых состоялось 9 октября 2006 года, а последнее – 3 сентября 2017 года.

Напомним, как заявил в конце прошлой недели лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии страны, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.