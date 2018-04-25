S&P понизило рейтинги Qazaq Banki до «CCC-» и отозвало их по просьбе банка

Алматы. 25 апреля. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО «Qazaq Banki» с «ССС+» до «CCC-» и рейтинг по национальной шкале с «kzB-» до «kzCCC-».

«Рейтинги остаются в списке CreditWatch (рейтинги на пересмотре) с негативными ожиданиями. Мы также поместили краткосрочный кредитный рейтинг эмитента банка «С» в список CreditWatch с негативными ожиданиями. Впоследствии мы отозвали рейтинги по просьбе банка», — говорится в распространенном сообщении.

«Понижение рейтингов АО «Qazaq Banki» отражает наше мнение о том, что показатели ликвидности банка не улучшились и уровень ликвидных активов оставался очень низким на протяжении последних нескольких месяцев. Усиливающийся негативный информационный фон в отношении банка, скорее всего, увеличит желание его клиентов снять свои средства с счетов АО «Qazaq Banki». Такой фон связан с негативно окрашенным публичным высказыванием президента РК Нурсултана Назарбаева о трех казахстанских банках, в том числе АО «Qazaq Banki», прозвучавшим 18 апреля 2018 года», — поясняется в сообщении.

В то же время низкий в настоящее время уровень ликвидных активов банка (менее Т10 млрд) едва ли достаточен для компенсации даже умеренного оттока текущих депозитов в размере около Т212 млрд. Слабые показатели ликвидности банка отчасти поддерживаются средствами экстренной кредитной линии от Национального банка РК (НБРК), отмечают аналитики.

Также сообщается, что с момента публикации S&P последнего обоснования кредитного рейтинга 13 февраля 2018 года АО «Qazaq Banki» «не завершило ни одного из запланированных действий по улучшению показателей ликвидности», поэтому у аналитиков «сохраняются сомнения в отношении того, предпримет ли банк следующие шаги для обеспечения притока ликвидности».

В числе таких шагов указаны: «досрочное погашение кредитов на сумму Т28 млрд; привлечение новых VIP-депозитов объемом Т16-32 млрд (эти потенциальные вкладчики связаны с собственниками банка и находятся под их влиянием); продажа кредитов в размере Т15-20 млрд другим казахстанским банкам».

«Мы полагаем, что АО «Qazaq Banki» может испытывать значительные проблемы с качеством активов. В соответствии с новой методологией расчета регулятивного резерва по состоянию на 7 февраля 2018 года почти 35-40% кредитного портфеля банка составляли кредиты с признаками обесценения. Отношение полученных процентных выплат к начисленным составляет всего 48% за 2017 год; этот показатель ниже, чем у большинства сопоставимых казахстанских банков, и предполагает наличие значительного объема потенциально проблемных кредитов», — утверждают в S&P.

«Насколько мы понимаем, существенная часть кредитов АО «Qazaq Banki» выдана компаниям строительного сектора и на другие инвестиционные проекты с длительным льготным периодом кредитования и, как следствие, отсрочкой процентных платежей и выплат по основному долгу. Это обстоятельство осложняет оценку кредитного риска. Мы считаем, что уровень резервов на потери по кредитам очень низкий, по состоянию на 1 марта 2018 года он составлял 6% совокупных кредитов», — полагают в S&P.

«В связи с этим, несмотря на то, что по состоянию на 1 марта 2018 года показатели регулятивного капитала 1-го уровня (14,5%) и совокупной капитализации (12,8%) существенно превышали установленный регулятором минимум — 7,5% и 10% соответственно, мы полагаем, что показатели капитализации могут оказаться под давлением вследствие ожидаемых низких показателей прибыльности и необходимости формировать дополнительные резервы», — подчеркивается в сообщении.

«На момент отзыва рейтингов АО «Qazaq Banki» их помещение в список CreditWatch с негативными ожиданиями отражало наши сомнения в отношении способности АО «Qazaq Banki» своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства и в то же время укреплять свою позицию ликвидности», — заключили эксперты.