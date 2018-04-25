По Т150 тыс. выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в ЗКО

Уральск. 25 апреля. КазТАГ – По Т150 тыс. выплатят ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Ветераны ВОВ, проживающие в ЗКО, получат по Т150 тыс. ко Дню Победы. По Т60 тыс. получат жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, лица вольнонаемного состава. Также в преддверии 9 мая материальную помощь в размере Т20 тыс. получат вдовы погибших участников Великой Отечественной, не вступившие в повторный брак», — сообщили в среду в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО.

Кроме того, по данным ведомства, единовременную выплату в размере Т15 тыс. получат жены умерших инвалидов ВОВ, а лица, проработавшие в годы войны в тылу, получат по Т10 тыс., награжденные – по Т15 тыс.

«По состоянию на 20 апреля по области проживают 36 инвалидов ВОВ, 75 участников ВОВ, всего – 111 человек. Жителей блокадного Ленинграда – 4 человека, бывших узников концлагерей – 17 человек, жен (мужей) умерших инвалидов ВОВ – 585 человек, вдов погибших во время ВОВ – 25 человек, тружеников тыла – 8479 человек, лиц вольнонаемного состава – 7 человек, приравненных к участникам и инвалидам войны – 113 человек. Таким образом, в рамках празднования 73-ей годовщины Великой Победы данная единовременная социальная помощь в 2018 году из местного бюджета будет выплачена 9341 получателям, на эти цели направлено Т102,3 млн», — добавили в управлении.