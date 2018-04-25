Поиски пропавшего оператора казахстанского телеканала прокомментировали в ДВД Алматы

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Алматы. 25 апреля. КазТАГ — В Алматы создана следственно-оперативная группа для установления местонахождения пропавшего оператора телеканала КТК Олжаса Белгибаева, сообщила официальный представитель городского ДВД Салтанат Азирбек.

«Сотрудниками УВД Бостандыкского района в настоящий момент в составе специально созданной следственно-оперативной группы проводится комплекс оперативных и розыскных мероприятий, направленных в первую очередь на установление местонахождения гражданина О. Белгибаева и его возвращение домой», — сказала С. Азирбек в среду.

Она отметила, что подключены сотрудники криминальной полиции города.

«Прорабатываются все возможные версии», — заключила официальный представитель ДВД Алматы.

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