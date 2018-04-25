Участие акима Усть-Каменогорска в смертельном ДТП вместе с пьяным замакима Риддера подтверждено официально

Алматы. 25 апреля. КазТАГ – Участие акима Усть-Каменогорска Куата Тумабаева в смертельном ДТП вместе с пьяным замакима Риддера Бауржаном Курманбаевым подтверждено официально, сообщает пресс-служба прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

«В момент ДТП в салоне автомобиля вместе с Б. Курманбаевым находился аким г. Усть-Каменогорск К. Тумабаев. Уголовное дело находится в производстве Управления дознания ДВД области и по нему определен процессуальный прокурор», — сообщили в прокуратуре ВКО в среду.

Отметим, как сообщалось 24 апреля, в пресс-службе акима Усть-Каменогорска сообщение Виктора Смольникова – отца погибшего Евгения Смольникова о том, что глава города находился в одном автомобиле с пьяным замакима в момент смертельного ДТП, отрицали. В горакимате утверждали, что К. Тумабаев оказался на месте происшествия случайно и якобы даже вызвал помощь, тогда как, по словам В. Смольникова, аким Усть-Каменогорска и замакима Риддера «буквально вывалились из машины», подошли к его сыну, «посмотрели и покинули место аварии».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 апреля. По официальной информации ДВД Восточно-Казахстанской области, заместитель акима Риддера Б. Курманбаев, находясь за рулем иномарки BMW Х5 в состоянии опьянения, сбил пешехода, который шел по обочине дороги. Юноша от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Чиновника задержали, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания без права внесения залога.

Как заверяют полицейские, расследование данного дела «будет совершено в рамках закона».

24 апреля В. Смольников сообщил также о том, что полиция отказывается принимать его доказательства и доводы по данному делу, а также рассказал о поступающих в его адрес угрозах. 25 апреля в прокуратуре ВКО сообщили, что по данному факту управлением собственной безопасности ДВД региона проводятся досудебные расследования по ст. 370 УК РК (бездействие по службе) и ч. 4 ст. 362 УК РК (превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия).