Власти запретили пользоваться родником в Карагандинской области из-за высокого содержания нитратов в воде

Караганда. 25 апреля. КазТАГ — Власти запретили населению пользоваться родником в Карагандинской области из-за высокого содержания нитратов в воде, передает корреспондент КазТАГ.

«С целью слежения за качеством питьевой воды из природных источников-родников, используемых населением Карагандинской области, специалистами управлений охраны общественного здоровья проводится мониторинг и ежеквартальный лабораторный контроль за родниками и скважинами. По результатам лабораторных исследований вода из родников и скважин соответствует требованиям санитарных правил и пригодна для питьевых целей, кроме родника, расположенного в Бухар-Жырауском районе возле с.Жалгызкудук», — сообщили в пресс-службе управления охраны общественного здоровья Карагандинской области в среду.

По информации управления, в этом роднике обнаружено превышение нитратов, что может привести к кислородному голоданию.

«Это проявляется быстрой утомляемостью, вялостью и головокружением. Снижение уровня гемоглобина приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, закупорке сосудов и капилляров, инсульту», — уточнили в ведомстве.

В целях предупреждения этого заболевания управлением Бухар-Жырауского района совместно с местными исполнительными органами возле родника, расположенного в с.Жалгызкудук, установлена информационная табличка о запрете использования воды в питьевых целях, также население оповещено об этом в СМИ.