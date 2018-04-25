Зависимость казахстанского рынка от импортных поставок ГСМ с низкой температурой замерзания оценивается в 10%

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Астана. 25 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Зависимость отечественного рынка от импортных производителей ГСМ с низкой температурой замерзания составляет 10%, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Необходимо отметить пока имеющуюся (зависимость — КазТАГ) от импорта высокооктанового бензина и дизельного топлива с низкой температурой замерзания. До 10% зависимость у нас есть», — сказал К. Бозумбаев на совещании в минэнерго в среду.

Также проблемой на рынке нефтепродуктов он назвал «отсутствие таможенных постов вдоль границ с Российской Федерацией».

«Обстоятельства требуют постоянного поиска ценового равновесия для бензина и дизтоплива. Другими словами, цена на бензин в республике не должна быть значительно ниже и значительно выше цен в РФ. Если цена будет значительно ниже цены в России, наши нефтепродукты, пользуясь тем, что нет таможенных границ, уйдут в Россию. Либо, если у нас значительно цены будут (выше — КазТАГ), наши заводы начнут отовариваться и российских продуктов у нас будет больше», — пояснил министр.

Как проинформировал К. Бозумбаев, в первом квартале текущего года обеспеченность внутреннего рынка ГСМ отечественным бензином всех марок достигла 81%, дизельным топливом — порядка 90%, авиакеросином — 58,3%, мазутом — 100%.

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«Министерство обеспечивает загрузку трех нефтеперерабатывающих заводов, координирует сроки плановых ремонтов. На Шымкентском НПЗ (до 19 мая — КазТАГ) проводится планово-предупредительный ремонт. Его остановка не вызовет дефицита ГСМ в стране. В течение месяца на заводе будут реконструировать действующее оборудование, будут присоединяться новые установки к уже существующим. В мае текущего года выйдет на свою мощность», — заверил министр.

Касательно цен он напомнил, что Казахстан в международном рейтинге Global Petro Prices, который ежемесячно составляет рейтинг стран с низкими ценами на ГСМ, занимает 14-е место среди стран с самым дешевым бензином.

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