Журналистов задержали в Уральске в качестве свидетелей

Алматы. 23 июня. КазТАГ – Журналистов, задержанных на центральной площади в Уральске, допрашивали в качестве свидетелей, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«В Уральске журналистов местной газеты «Уральская неделя» Нану Иксанову, Марию Мельникову, Людмилу Калашникову и редактора издания Лукпана Ахмедьярова, а также собственного корреспондента по ЗКО от «Радио Азаттык» Саната Урналиева с утра допрашивают в качестве свидетелей сразу по нескольким уголовным делам», — говорится в сообщении в субботу.

Журналисты предполагают, что таким образом правоохранительные органы препятствовали им в освещении митинга за бесплатное образование, который якобы планировала провести партия Демократический выбор Казахстана (запрещенная на территории РК – КазТАГ) Мухтара Аблязова.

«За пару дней до этого к некоторым из нас приходили сотрудники полиции и прокуратуры и сообщили, что якобы на площади должен состояться митинг. Предупреждали, что участие в нем является незаконным. При этом они словно забыли о законе о СМИ, который дает право журналисту при предъявлении служебного удостоверения находиться на любом мероприятии. Это наша работа – освещать все, что происходит вокруг. Естественно, узнав от полицейских про митинг, который может состояться на площади, я отправил туда своих корреспондентов для освещения мероприятия», — рассказал Л.Ахмедьяров.

В международном фонде уточнили, что на площади к каждому из пришедших журналистов подошли сотрудники в форме и вручили повестки на допрос в качестве свидетелей. При этом допросы были назначены на то самое время, когда должен был начаться предполагаемый митинг.

«К трем часам дня Н.Иксанову и М.Мельникову выпустили из ДВД. Но сразу на выходе вручили повестки на допрос в горотделе, уже по другому уголовному делу. Л.Ахмедьярова после дачи показаний в ДГД повезли на допрос в ДВД. Людмилу Калашникову отпустили. О судьбе С.Урналиева на данный момент ничего неизвестно. Сигнал на его телефон проходит, однако трубку журналист не поднимает», — отмечается в сообщении.

«Әділ сөз» утверждает, что задержания журналистов проходили в этот день не только в Уральске, но и в других городах страны.

«В Алматы задержан и доставлен в УВД Медеуского района журналист Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Андрей Свиридов. В Астане был задержан и после проверки документов отпущен корреспондент радио «Азаттык» Мади Бекмаганбет. В Актобе в районе акимата города задержали и доставили в Илекский отдел полиции журналиста газеты «Диапазон» Багдата Асылбека», — говорится в заключении.