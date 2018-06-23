Покушение на президента совершено в Зимбабве

Алматы. 23 июня. КазТАГ – В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву, сообщает ТАСС.

«Неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал», — сообщило агентство Reuters.

«Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности», — приводит агентство слова пресс-секретаря президента.

Как указывает Reuters, на стадионе, где выступал Э.Мнангагва, прогремел взрыв.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда.