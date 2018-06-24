Алматы. 24 июня. КазТАГ — Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал седьмую победу на профи-ринге, передает корреспондент КазТАГ.

В рамках боксерского шоу в Лос-Анджелесе М.Нурсултанов встречался с мексиканцем Хосе Обандо. Бой был рассчитан на 6 раундов и завершился победой казахстанца техническим нокаутом в последнем раунде из-за пассивности соперника.

Таким образом, М.Нурсултанов продлил свою беспроигрышную серию, насчитывающую уже 7 боев.

М.Нурсултанов на профессиональном уровне выступает с 2016 года.

В свою очередь Х.Обандо потерпел 21-е поражение в карьере. В его активе лишь 16 побед и одна ничья.